Экс-директор «Зенита» ответил, поможет ли потолок зарплат повысить конкуренцию в ЕЛ

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил, как повысить конкуренцию в Единой лиге ВТБ.

— Нужен ли Единой лиге потолок зарплат, как, например, в КХЛ?

— Я думаю, сейчас преждевременно об этом говорить. Не те бюджеты в баскетболе — и в лиге, и в клубах, — чтобы ограничивать это потолками. Сейчас задача лиги — держать высокий уровень и соответствующую конкуренцию.

— А как можно повысить конкуренцию? Чтобы чаще менялись чемпионы, чтобы чемпионат стал интереснее.

— В данном случае это будет выглядеть просто как понижение качества чемпионата. Я думаю, что, введя сейчас потолок зарплат, мы потеряем зрелищность. Нас сложно сравнивать с хоккеем или футболом, понимаете? Абсолютно разные вещи. Мы просто потеряем привлекательность лиги. Клубы не смогут привозить тех игроков, которые, условно, делают сезон. Яркие личности — это важно.

Баскетбол — вид спорта, который развивается в нашей стране. Ему нужно время, чтобы завоевать свою аудиторию, потому что сам вид спорта потрясающий с точки зрения зрелищности, привлекательности, атмосферы и всего остального. Перед тем как вводить потолки, нужно сначала развиться до такого уровня, чтобы аудитория без баскетбола жизни не представляла.

А если мы лишимся зрелища, качественного баскетбола и каких-то топовых игроков… У нас сейчас получается привозить, условно, звёздных игроков точечно. Если этого лишиться, введя потолки, и мы уже не сможем таких игроков подписывать, ничего хорошего от этого не будет. Их и так не так много. Я думаю, этот сезон будет более конкурентоспособным с точки зрения пула команд. Хорошие подписания у «Уралмаша», хорошие подписания у «Пармы». Поэтому будет интересно, — приводит слова Церковного «Фонтанка».