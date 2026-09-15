Брэдли Бил будет использовать в «Клипперс» 3-й номер Криса Пола

33-летний атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Брэдли Бил будет играть в джерси с номером 3, который долгое время использовался легендой франшизы разыгрывающим Крисом Полом, о чём сообщили в ESPN.

Новый игровой номер Била доступен в онлайн-магазине команды.

«Он легенда. ИСТОРИЮ и БРЕНД нельзя тронуть или стереть!!!» — написал Бил в социальной сети Х после новости об игровом номере.

33-летний Бил носил номер 3 первые 13 сезонов своей карьеры в «Вашингтон Уизардс» и «Финикс Санз», прежде чем переключиться на номер 0 в прошлом сезоне — своём первом в «Клипперс». 41-летний Пол носил номер 3 за «Клипперс» с 2011 по 2017 год и во время своего недолгого возвращения во франшизу в прошлом сезоне.

«Клипперс» изначально отдали номер 3 Билу после его подписания летом 2025 года, но президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк заявил тогда, что Бил предложил номер обратно Полу, как только тот присоединился к составу.

После того как «Клипперс» отправили его домой в декабре 2025 года, Пол объявил о завершении карьеры в феврале после 21 сезона. Пол сказал в феврале, что Фрэнк сообщил ему, что его майка с номером 3 в конечном итоге будет выведена из обращения франшизой.