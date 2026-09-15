Андрей Кириленко ответил, собирается ли баллотироваться на новый срок в РФБ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил, собирается ли вновь баллотироваться на должность после прекращения полномочий в 2028-м.

«Что касается будущего, пока не знаю. Мне нравится то, что происходит, — у нас есть хорошее движение внутри баскетбола. Проблем и вызовов много, никто этого не отрицает. Но есть и огромное количество поводов для гордости и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения ребят. Детские программы, которые мы начинали 10 лет назад, сейчас дали результат — ребята, которые тогда начинали, сейчас играют в НБА и университетском баскетболе. Это радует, они наша надежда — это те, кто через год-два или пять будет представлять нашу национальную сборную.

У нас огромная программа, и эти четыре года посвящены детско-юношескому баскетболу, проектам, которые связаны с нашими детьми. Они будут продолжаться до конца 2028 года. Помимо этого, один из флагманских проектов, который мне очень хотелось бы завершить, — это наш центр развития, который строится в Новом Внукове. Это наш амбициозный проект, который был задуман ещё в 2015 году, когда я пришёл. Тогда это была хотелка, мечта.

Вдруг получилось, что она осуществилась, и, конечно же, хочется её довести до конца. Сейчас это 70%, и до конца года хочется выйти на госэкспертизу, чтобы нам сдали объект и мы начали делать внутреннее наполнение. Это имеет личную привязку — хочется, чтобы то, что начал как мечту, свершилось», — приводит слова Кириленко «РИА Новости Спорт».