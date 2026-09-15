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Виталий Фридзон объявил о завершении игровой карьеры

Виталий Фридзон объявил о завершении игровой карьеры
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Прославленный российский баскетболист и президент команды «Десна» Виталий Фридзон, проведший прошлый сезон в статусе играющего тренера брянского клуба в Суперлиге, объявил о завершении карьеры игрока.

«Я думаю, что уже всем всё доказал и внёс свой вклад в историю российского баскетбола. Теперь буду наслаждаться жизнью и помогать развитию баскетбола в родном регионе. Думаю, это моё лучшее решение — завершить карьеру и провести прощальный матч. Просто если не сделать этого сейчас, то можно доиграться до того, что не будешь выходить из больницы», — приводит слова Фридзона «Спорт-экспресс».

Фридзон дебютировал в 2003 году в составе тольяттинского «Стандарта». За свою карьеру семь раз выигрывал Единую лигу ВТБ и единожды Евролигу в составе ЦСКА. В 2011-м признавался MVP «Финала четырёх» Единой лиги, а в 2026-м был введён в Зал славы турнира. В составе сборной России завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2012 и бронзу чемпионата Европы — 2011.

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