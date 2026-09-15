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Андрей Кириленко рассказал о концерте Канье Уэста, на котором побывал 15 лет назад

Андрей Кириленко рассказал о концерте Канье Уэста, на котором побывал 15 лет назад
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, как сходил на концерт Канье Уэста 15 лет назад.

«Я был на концерте Канье Уэста примерно 15 лет назад. Мне понравилось. В целом нравится его музыка, но я не могу назвать себя большим фанатом. Мне вообще очень разная музыка нравится. Я, например, и на концерт Михаила Шуфутинского с удовольствием схожу. У меня довольно необычный музыкальный вкус. Я могу слушать рэперов вроде Канье Уэста или Кендрика Ламара, а потом включить Надежду Кадышеву и с удовольствием ей подпевать.

Я меломан и не привязываюсь к конкретному жанру — рэпу, року или чему-то ещё. Мне может нравиться совершенно разная музыка. Я очень люблю и классическую музыку. Поэтому неважно, кто приедет с концертом — Канье Уэст или симфонический оркестр. Если мне это интересно, я с удовольствием схожу.

Выступление Канье в России стало бы большим событием? Конечно. С точки зрения самого мероприятия и шоу — несомненно. При этом сейчас и российские артисты научились делать очень качественные масштабные шоу. Я был и на концерте Басты. Там, возможно, было меньше именно элементов шоу, но, когда на трибунах собирается около 70 тысяч человек, сам концерт выглядит очень впечатляюще», — приводит слова Кириленко Metaratings.

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