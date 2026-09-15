Андрей Кириленко рассказал о концерте Канье Уэста, на котором побывал 15 лет назад

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, как сходил на концерт Канье Уэста 15 лет назад.

«Я был на концерте Канье Уэста примерно 15 лет назад. Мне понравилось. В целом нравится его музыка, но я не могу назвать себя большим фанатом. Мне вообще очень разная музыка нравится. Я, например, и на концерт Михаила Шуфутинского с удовольствием схожу. У меня довольно необычный музыкальный вкус. Я могу слушать рэперов вроде Канье Уэста или Кендрика Ламара, а потом включить Надежду Кадышеву и с удовольствием ей подпевать.

Я меломан и не привязываюсь к конкретному жанру — рэпу, року или чему-то ещё. Мне может нравиться совершенно разная музыка. Я очень люблю и классическую музыку. Поэтому неважно, кто приедет с концертом — Канье Уэст или симфонический оркестр. Если мне это интересно, я с удовольствием схожу.

Выступление Канье в России стало бы большим событием? Конечно. С точки зрения самого мероприятия и шоу — несомненно. При этом сейчас и российские артисты научились делать очень качественные масштабные шоу. Я был и на концерте Басты. Там, возможно, было меньше именно элементов шоу, но, когда на трибунах собирается около 70 тысяч человек, сам концерт выглядит очень впечатляюще», — приводит слова Кириленко Metaratings.