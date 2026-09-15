«Зенит» поздравил с 94-летием трёхкратную чемпионку мира Нину Познанскую

Команда Единой лиги ВТБ «Зенит» поздравила легендарную советскую баскетболистку Нину Познанскую с 94-летием.

«Трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы. В 1966 году Американская ассоциация спортсменов-любителей вручила ей награду «Бронзовые руки» как одной из лучших разыгрывающих мирового баскетбола. Всю свою баскетбольную карьеру она посвятила баскетбольному Ленинграду, выступая за «Спартак», «Искру» и СКА.

Нина Васильевна всегда является почётным гостем на матчах сине-бело-голубых. С днём рождения!» — говорится в сообщении команды.

Нина Васильевна начала заниматься баскетболом в 14 лет в спортшколе Василеостровского района под руководством Александра Гомельского. Дебютировала в профессиональном баскетболе в 1951 году в составе ленинградского «Спартака». В составе сборной СССР трижды выигрывала золото чемпионата мира (1959, 1964 и 1967), а также серебро (1957).