Сергей Кущенко сделал прогноз на выступление Егора Дёмина в новом сезоне НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от выступления Егора Дёмина в составе «Бруклин Нетс» в сезоне-2026/2027 НБА.

— Какие у вас ожидания от игры Егора Дёмина? Сможет ли он выступить лучше, чем в прошлом сезоне?

— Не сомневаюсь в Егоре ни на секунду. У него такое трудолюбие и такое рвение. В его возрасте и при его сегодняшних условиях можно уже вести другой образ жизни. Но нет, он сосредоточен на баскетболе. Я лично с ним знаком и оказываю Егору всяческую поддержку. Несомненно, будем за него переживать. Он максимально воспользуется теми условиями, в которые попал. «Бруклин» как раз в его возрастном сегменте ему очень подходит. У него будет много игрового времени, и дальше всё зависит от него, — приводит слова Кущенко «Советский спорт».