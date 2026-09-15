Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил приедет на матч Евролиги в Литве

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил будет среди специальных гостей на «Жальгирис-Арене», когда «Жальгирис» примет «Олимпиакос» в своей первой домашней игре Евролиги сезона-2026/2027 в качестве посла Nord Security, об этом сообщили в литовской компании.

Также планируется, что О'Нил появится на эксклюзивной пресс-конференции в Вильнюсе, прежде чем отправиться в Каунас на матч 29 сентября.

Сезон-2026/2027 Евролиги начнётся 24 сентября 2026 года. В первых двух матчах, которые начнутся в 19:00 мск, встретятся «Дубай» — «Реал» Мадрид и «Хапоэль» Тель-Авив — «Бавария».