Форвард «Зенита» Жбанов рассказал об ожиданиях от Суперкубка Единой лиги — 2026

28-летний российский форвард Георгий Жбанов, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», поделился своими ожиданиями от предстоящего Суперкубка лиги.

— Какие ожидания от матчей за Суперкубок?

— Всегда задача, конечно, выиграть. На этот турнир приезжают классные зарубежные команды, в том числе у нас в группе будет «Анадолу Эфес» из Турции. Будет интересно помериться силами с командой Евролиги. Думаю, есть всегда шанс выиграть. Это спорт. Здесь выиграет тот, кто больше хочет и лучше готов, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».

Розыгрыш Суперкубка Единой лиги пройдёт с 17 по 20 сентября 2026 года в Москве на «ВТБ Арене».