Стив Керр: никогда не было ощущения, что Леброн Джеймс перейдёт в «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что звёздный форвард Леброн Джеймс никогда не был близок к переходу в команду в качестве свободного агента, несмотря на разговоры о возможном переезде в район залива в Сан-Франциско.

«На самом деле, никогда не было ощущения, что он собирается перейти к нам. Для меня это было скорее спекуляцией, чем чем-то ещё. Думаю, мы бы гораздо лучше понимали ситуацию, если бы действительно готовилось какое-то соглашение.

При этом было очень интересно слышать реакцию болельщиков в районе залива. Люди иногда подходят ко мне и говорят: «Я рад, что мы не заполучили Леброна». Отвечаю: «Правда? Хм». А они отвечают: «Да. Он не должен играть за нашу команду. Он соперник». И я понимаю такую позицию как спортивный болельщик. Это всё равно что спросить: должны ли Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд были играть в одной команде?

Было интересно слышать наших болельщиков. Думаю, из-за эмоциональной связи с любимой командой, соперничества и всего остального сама мысль об этом показалась им странной. Судя по тому, что я слышу от многих людей, именно такой была их реакция», — рассказал Керр в интервью шоу Tom Tolbert Show.