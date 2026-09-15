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Джейлен Браун: играю в НБА не для того, чтобы развлекать людей

Джейлен Браун: играю в НБА не для того, чтобы развлекать людей
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29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», рассказал, какое наследие в спорте хотел бы оставить после завершения карьеры.

— Помимо титулов, трофеев и Зала славы, какое наследие вы хотели бы оставить после ухода из спорта?
 — Хочу, чтобы этот страх исчез. Я здесь не для того, чтобы развлекать. Бог поместил меня сюда не только для того, чтобы развлекать людей. Он дал мне способность бегать, прыгать, говорить, выражать свои идеи… не для того, чтобы люди, которые меня не ценят, просто развлекались, наблюдая за мной. Надеюсь, моим наследием станет то, что я вдохновил следующее поколение жить без страха, — приводит слова Брауна аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.

Браун был выбран на драфте НБА в 2016 году под общим третьим номером клубом «Бостон Селтикс», за который играл 10 лет. Джейлен является пятикратным участником Матча всех звёзд НБА, а также был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии НБА в сезоне-2023/2024.

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