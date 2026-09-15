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Звезда НБА Батлер сыграл в настольный теннис с Неймаром

Звезда НБА Батлер сыграл в настольный теннис с Неймаром
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Звёздный форвард команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер посетил тренировочный центр футбольного клуба «Сантос», где встретился с бразильским нападающим Неймаром. Баскетболисту устроили экскурсию по базе клуба. Батлер также сыграл с Неймаром в настольный теннис.

37-летний Батлер, шестикратный участник Матча всех звёзд, перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз» в 2025 году. В прошедшем сезоне провёл 38 матчей, в среднем за игру набирая 20 очков.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 24 играх за бразильский «Сантос» во всех турнирах. Нападающий забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

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