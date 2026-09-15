Экс-игрок НБА: у «Торонто» есть потенциал стать одной из трёх лучших команд с Леонардом

Бывший игрок НБА, чемпион в составе «Торонто Рэпторс» Джереми Лин заявил, что «Рэпторс» способны финишировать в топ-3 Восточной конференции в предстоящем сезоне. По его мнению, возвращение Кавая Леонарда делает команду одной из главных потенциальных сенсаций.

«На мой взгляд, у «Торонто» очень высокие шансы стать большой неожиданностью. Потенциал для этого действительно огромен. Кавай буквально способен изменить ход игры. В том смысле, когда он на площадке, соперники вынуждены уделять ему огромное внимание, это открывает пространство для всех остальных. Это поможет Скотти Барнсу, поможет Ар Джею Барретту, поможет снайперам — в итоге возможности появятся у каждого.

В защите у «Торонто» тоже будут серьёзные козыри. Команда может создавать множество проблем соперникам за счёт несоответствий, потому что у неё очень много вариантов и универсальности. Каваю даже не придётся каждый вечер опекать главного атакующего игрока соперника, это прекрасно. Именно этого и хочется. Он сможет взять на себя эту роль на решающих отрезках, когда это действительно понадобится.

Поэтому, на мой взгляд, у «Торонто» без особых проблем есть потенциал стать одной из трёх лучших команд Восточной конференции, если всё сложится как надо. В моём понимании — легко», — сказал Лин в интервью для YouTube-канала Hello and Welcome.