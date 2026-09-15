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МБА — «Локомотив-Кубань», результат матча 15 сентября 2026, счет 73:87

МБА уступила «Локомотиву-Кубань» в товарищеском матче с разницей в 14 очков
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Сегодня, 15 сентября, в «Баскет Холл Москва» состоялся товарищеский матч между московской МБА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча закончилась со счётом 87:73 (22:22, 15:18, 29:19, 21:14) в пользу «Локомотива».

Самым результативным в составе москвичей стал форвард Владислав Трушкин. Он принёс команде 13 очков и сделал семь подборов. Защитник Александр Хоменко набрал 11 очков, разыгрывающий Александр Платунов — девять. Данил Певнев, играющий на позиции форварда, совершил семь подборов.

В составе краснодарской команды отличился форвард Кирилл Темиров, который записал на свой счёт 13 очков. Пять подборов сделал форвард Андрей Лопатин. Шесть передач сделал защитник Патрик Миллер, четыре перехвата — защитник Иван Самойленко, а также два блок-шота — разыгрывающий Алексей Покушевски.

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