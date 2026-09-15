Томович выразил недовольство выступлением «Локо» в победном матче с МБА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу своих подопечных в товарищеском матче с командой МБА. Игра завершилась со счётом 87:73 (22:22, 15:18, 29:19, 21:14) в пользу клуба из Краснодара.

«Мне не нравится, как мы начинаем игры. Это совсем не то, что я хочу видеть. Хорошо, что у нас есть возможность ещё раз обратить внимание на эти моменты до начала сезона, потому что нам нужно учиться правильно начинать матчи. Когда начнётся регулярный чемпионат, нам будет гораздо сложнее совершать камбэки, особенно в играх с принципиальными соперниками.

Сегодня мы проиграли не только подбор, но и большинство ничейных мячей из-за нашей мягкости. Конечно, этого не можем себе позволять. Мы всё ещё находимся в подготовительном периоде, но я ожидаю от парней проявления характера, потому что в конечном счёте это ответственность каждого из нас.

Мне понравилось, как команда отреагировала после большого перерыва и показала, как мы должны играть с самого начала», — приводит слова Томовича пресс-служба клуба.