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Легионер «Локо» из Сербии оценил победу команды в матче с МБА

Легионер «Локо» из Сербии оценил победу команды в матче с МБА
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Новичок «Локомотива-Кубань», выступающий на позиции тяжёлого форварда, серб Алексей Покушевски поделился мыслями насчёт победы команды в товарищеском матче с МБА. Встреча закончилась со счётом 87:73 (22:22, 15:18, 29:19, 21:14) в пользу «Локомотива».

«Для нас эта игра была хорошей проверкой, с МБА нам ещё не раз предстоит встретиться в сезоне. Первую половину мы проиграли из-за своей мягкости, но после большого перерыва смогли включиться и сыграть гораздо лучше. Когда играешь с энергией, выигрывать намного проще. Думаю, мы готовы к Суперкубку. У нас ещё есть пара дней, чтобы пересмотреть сегодняшний матч, разобрать ошибки и на оставшихся тренировках ещё раз обсудить тактику. Уверен, это поможет нам показать на турнире хороший баскетбол», — приводит слова Покушевски пресс-служба клуба.

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