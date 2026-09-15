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Капитан женской сборной Испании по баскетболу: бронзовая медаль гораздо важнее результата

Капитан женской сборной Испании по баскетболу: бронзовая медаль гораздо важнее результата
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Капитан женской сборной Испании по баскетболу Альба Торренс высказалась после победы над Германией в матче за бронзу чемпионата мира 2026 года в Берлине.

ЧМ-2026 (ж) . За 3-е место
13 сентября 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Испания
Окончен
81 : 58
Германия
Испания: Мартин - 22, Каррера - 15, Конде - 12, Фам - 10, Касорла - 9, Густафсон Дилео - 9, Ортис - 3, Буэнавида - 1, Пуэйо, Флорес, Хинсо
Германия: Питерсон - 13, Сабалли - 13, Фибих - 10, Бюнер - 6, Гюлих - 5, Айхмайер - 4, Вильке - 3, Гайзельзёдер - 2, Зонтаг - 2, Дауб, Бессойр, Билефельд

«Я уверена, что независимо от того, как бы всё закончилось, мы бы посмотрели друг другу в глаза и гордились проделанной работой, пройденным путём и теми ценностями, которые нас объединяют. Это команда, в которой есть огромная самоотдача, труд, уважение и любовь к тому, что мы делаем.

Эта медаль гораздо важнее самого результата — не из-за того, чего мы добились, а благодаря тому, как мы к этому пришли. Это был настоящий пример команды в самом полном смысле этого слова. За ней стоит множество ценностей, и мы очень этим гордимся», — приводит слова Торренс издание Cadena Ser.

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