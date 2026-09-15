Капитан женской сборной Испании по баскетболу: бронзовая медаль гораздо важнее результата

Капитан женской сборной Испании по баскетболу Альба Торренс высказалась после победы над Германией в матче за бронзу чемпионата мира 2026 года в Берлине.

«Я уверена, что независимо от того, как бы всё закончилось, мы бы посмотрели друг другу в глаза и гордились проделанной работой, пройденным путём и теми ценностями, которые нас объединяют. Это команда, в которой есть огромная самоотдача, труд, уважение и любовь к тому, что мы делаем.

Эта медаль гораздо важнее самого результата — не из-за того, чего мы добились, а благодаря тому, как мы к этому пришли. Это был настоящий пример команды в самом полном смысле этого слова. За ней стоит множество ценностей, и мы очень этим гордимся», — приводит слова Торренс издание Cadena Ser.