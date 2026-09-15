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Сергей Кущенко: переговоры об участии зарубежных клубов в Единой лиге ВТБ продолжаются

Сергей Кущенко: переговоры об участии зарубежных клубов в Единой лиге ВТБ продолжаются
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что организация продолжает переговоры с зарубежными баскетбольными командами по поводу их вероятного участия в чемпионате.

«Диалог с зарубежными, в том числе сербскими, клубами ведётся постоянно. Мы обсуждали с вице-президентом Федерации баскетбола Сербии Филиппом Сунтурличем возможность участия одной из сербских команд в регулярном чемпионате Единой лиги. Обсуждали это и во время Суперкубка в Сербии, и на недавнем «Экспо-Баскет». Такие переговоры действительно продолжаются», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Ранее Кущенко сделал прогноз на выступление Егора Дёмина в новом сезоне НБА.

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