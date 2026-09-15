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Пол Джордж: я пришёл в «Бостон», чтобы помогать Тейтуму. Он наш главный игрок

Пол Джордж: я пришёл в «Бостон», чтобы помогать Тейтуму. Он наш главный игрок
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Форвард «Бостон Селтикс» Пол Джордж рассказал о своей роли в команде после перехода из «Филадельфии Сиксерс» в результате обмена, в рамках которого Джейлен Браун отправился в «Сиксерс».

«У нас есть суперзвезда, и это Джей-Ти [Джейсон Тейтум]. Я пришёл сюда не для того, чтобы перетягивать внимание на себя или пытаться заново определить свою роль. Я здесь, чтобы помогать Джей-Ти. Он наш главный игрок.

Я уже играл вместе с другой суперзвездой на позиции лёгкого форварда, и мы прекрасно дополняли друг друга. Поэтому вижу похожую ситуацию и здесь. Могу играть рядом с ним, подстраиваться под его игру и при этом оставаться для него наставником. Для меня важно, что я могу играть рядом с другой суперзвездой на своей позиции и при этом сохранять своё влияние на площадке», — сказал Джордж в ходе пресс-конференции.

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