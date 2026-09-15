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Сильвер — о НБА в Европе: всем нам будет лучше, если в Европе мы выступим единым фронтом

Сильвер — о НБА в Европе: всем нам будет лучше, если в Европе мы выступим единым фронтом
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Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер на ежегодной пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих НБА рассказал о ходе проекта НБА в Европе и переговорах с Евролигой.

«Это историческая возможность, и нам нужно выйти на новый уровень. Мы добиваемся прогресса в переговорах с Евролигой и в ближайшие недели сделаем дополнительные заявления. Это необязательно должно произойти, но всем нам будет лучше, если в Европе мы выступим единым фронтом», — приводит слова Сильвера издание Basket News.

Ранее сообщалось, что НБА может рассматривать не создание отдельной европейской лиги, а приобретение уже существующего турнира и развитие его структуры с использованием собственных маркетинговых возможностей.

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