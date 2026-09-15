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«Это будет для меня стимулом». Пол Джордж обозначил свою роль в «Бостон Селтикс»

«Это будет для меня стимулом». Пол Джордж обозначил свою роль в «Бостон Селтикс»
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36-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, поделился мнением насчёт своей роли в составе «кельтов».

«Я пока не побеждал, так что нахожусь по другую сторону баррикад. Но убеждён, что являюсь победителем. Верю, что всё во мне говорит о стремлении побеждать: быть товарищем по команде, который приносит победы, человеком, который создаёт победную атмосферу в раздевалке. Я верю, что являюсь победителем. И это всегда будет для меня стимулом. Я из тех, кто, когда всё будет сказано и сделано, будет оцениваться по тому, где окажется моё наследие в сравнении с парнями моей категории. Но мне пока нечего предъявить в подтверждение этого», — сказал Джордж во время пресс-конференции.

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