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«Близко никого нет». Андрей Кириленко назвал Овечкина лучшим российским спортсменом

«Близко никого нет». Андрей Кириленко назвал Овечкина лучшим российским спортсменом
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), а также бывший игрок НБА Андрей Кириленко выразил уверенность в том, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественник Александр Овечкин является лучшим российским спортсменом на сегодняшний день.

– Кто на данный момент лучший российский спортсмен?
– Если брать совокупность факторов, конечно, Александр Овечкин. Я сейчас говорю не только о пике формы в конкретном виде спорта, а именно о статусе спортсмена. Здесь важны и его рекордные достижения, и восприятие за рубежом, и отношение к нему в нашей стране, и масштаб самой фигуры. На мой взгляд, сейчас рядом с ним даже близко никого нет. Если говорить в мировом масштабе и взять последние 20 лет, у нас, наверное, всего около пяти спортсменов такого уровня узнаваемости, которых действительно знают во всём мире.

Я очень люблю Александра Карелина и считаю его одним из величайших спортсменов, то же самое можно сказать о Попове. Они легенды своих видов спорта. Но если говорить именно о мировой узнаваемости, думаю, если выйти на улицу практически в любой стране и спросить людей про Овечкина и Карелина, Овечкина узнают значительно чаще. Я не пытаюсь сравнивать их спортивные достижения. Речь именно о масштабе фигуры и статусе мирового амбассадора. Здесь я бы назвал Овечкина, Марию Шарапову, Хабиба Нурмагомедова. Возможно, кого-то сейчас забыл. Даже Андрей Аршавин, при всём том, что он был выдающимся футболистом и одним из лучших российских игроков, всё-таки, на мой взгляд, не обладает таким же статусом мировой фигуры. В российском масштабе — безусловно. То же самое можно сказать об Артёме Дзюбе.

Это моё субъективное мнение, и здесь нет никакой недооценки других спортсменов. Многие из них — настоящие легенды своих видов спорта. Если бы я составлял личный рейтинг, Карелин у меня вообще был бы номером один, потому что я вырос в России и воспринимаю его именно так. За такими легендами