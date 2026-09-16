Аналитик НБА: «Голден Стэйт Уорриорз» может обменять Дрэймонда Грина до дедлайна

Аналитик НБА Кевин О'Коннор высказался о будущем форварда Дрэймонда Грина в «Голден Стэйт Уорриорз». По его мнению, клуб может обменять 36-летнего американца до дедлайна, если команда будет выступать неудачно.

«Возможно, именно сейчас наступает момент, когда мы поймём, каким будет дальнейшее будущее команды. Думаю, к дедлайну обменов станет ясно: «Это будет тяжело». И тогда мы действительно можем попрощаться с Дрэймондом Грином — его могут обменять до дедлайна.

Стеф Карри никуда не уйдёт. Стеф останется в команде до конца карьеры. К тому же нужно продавать билеты. Кого вы будете показывать болельщикам? Стеф по-прежнему остаётся одной из главных причин, ради которых стоит прийти на матч НБА.

Но если эта команда не сработает, руководство может принять решения, после которых скажем: «Хорошо, мы полностью меняем направление». Джимми Батлер подписал контракт на один год. У Дрэймонда Грина тоже год по контракту. Они открыто говорят: «У нас истекают контракты на $ 100 млн, у нас есть пространство для манёвра». Речь идёт об основных игроках команды. Клэй Томпсон уже ушёл. Если уйдёт и Дрэймонд, может возникнуть ощущение, что они просто решили начать всё с нуля», — сказал О'Коннор в подкасте Yahoo! Sports NBA для YouTube.