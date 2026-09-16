Председатель «Маккаби» Т-А: письменного предложения от НБА по Евролиге пока не поступало

Председатель «Маккаби» из Тель-Авива Шимон Мизрахи заявил, что письменного предложения от НБА по будущему Евролиги пока не поступило. По его словам, если оно придёт, будет обсуждаться на встрече руководителей клубов 5 октября.

«Они должны были направить нам письменное предложение — ФИБА также участвует в этом процессе, но до сих пор никакого предложения мы не получили. Если оно поступит, его обсудят на встрече председателей клубов 5 октября», — приводит слова Мизрахи издание ONE.

Ранее комиссар НБА Адам Сильвер на ежегодной пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих НБА рассказал о ходе проекта НБА в Европе и переговорах с Евролигой. Он отметил, что на данный момент соглашения нет, но предложил, что единый подход отвечает интересам всех сторон.