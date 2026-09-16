Шэмс Чарания объяснил, почему НБА не аннулировала контракт Кавая Леонарда

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания объяснил, почему НБА не аннулировала контракт форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда и не отстранила самого игрока после того, как наказала «Лос-Анджелес Клипперс» за обход потолка зарплат.

«Я, конечно, видел эти обсуждения: а не слишком ли мягко лига отнеслась к ситуации? Но реальность такова, что НБА оказалась в непростом положении из-за условий коллективного соглашения и того, что у игроков есть профсоюз. Поэтому, если лига собиралась аннулировать контракт Кавая Леонарда или отстранить его, ей нужно было предоставить профсоюзу абсолютно все доказательства, чтобы пойти по этому пути.

И если посмотреть на отчёт, становится очевидно: у лиги таких доказательств не было. Единственным человеком, которому запретили работать в НБА, стал Деннис Робертсон — дядя Кавая, которого сам Леонард уволил в июне.

Если ты собираешься аннулировать контракт игрока, у тебя должно быть абсолютно железное дело. В противном случае лига столкнётся с огромным количеством судебных разбирательств и арбитражей с участием профсоюза игроков. Очевидно, НБА не захотела ввязываться в такую борьбу», — заявил Чарания в эфире TSN.