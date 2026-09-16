Bleacher Report предложил обмен с Батлером в «Орландо» и Банкеро в «Голден Стэйт»

Североамериканское спортивное издание Bleacher Report рассмотрело гипотетический вариант трёхстороннего обмена между «Голден Стэйт Уорриорз», «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик».

В случае реализации этой сделки «Голден Стэйт» получит Паоло Банкеро, Эй Джей Грина и Гогу Битадзе. «Орландо» достанутся Джимми Батлер, Яксель Лендеборг и три выбора в первом раунде драфта 2027, 2029 и 2033 годов. «Милуоки» пополнит состав за счёт Уэнделла Картера.

Стоит отметить, что «Уорриорз» полностью контролируют свои выборы в первом раунде драфта 2027, 2028, 2029, 2031, 2032 и 2033 годов. Пик 2030 года защищён в диапазоне с первого по 20-й номер: если он окажется в этой зоне, выбор перейдёт «Мемфис Гриззлиз».

Таким образом, пики 2027, 2029 и 2033 годов являются доступными для обмена незащищёнными активами, которыми «Голден Стэйт» может распорядиться без ограничений.