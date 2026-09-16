Шэмс Чарания раскрыл возможные планы НБА по расширению до 32 команд с сезона-2028/2029

НБА всё ближе к расширению до 32 команд. Ожидается, что уже с сезона-2028/29 в лиге появятся клубы из Лас-Вегаса и Сиэтла. Об этом рассказал североамериканский журналист и инсайдер Шэмс Чарания в эфире ESPN. Отмечается, что стоимость франшизы в Лас-Вегасе может превысить $ 10 млрд, тогда как в Сиэтле её оценивают примерно в $ 7 млрд.

Возвращение команды в Сиэтл станет продолжением истории «Суперсоникс». Клуб выступал в НБА с 1967 по 2008 год и в 1979-м завоевал единственный в своей истории чемпионский титул, обыграв «Вашингтон Буллетс» в пяти матчах финальной серии. В последний раз «Суперсоникс» играли в финале Западной конференции в 1996 году. 12 спустя франшиза переехала в Оклахома-Сити и получила название «Тандер», однако имя и история «Суперсоникс» остались в Сиэтле — и могут быть возвращены новой команде.

Для Лас-Вегаса появление клуба НБА станет ещё одним шагом к статусу 13-го города США, представленного командами во всех четырёх главных профессиональных лигах Северной Америки — НФЛ, НБА, МЛБ и НХЛ. «Вегас Голден Найтс» дебютировал в НХЛ в 2017 году, «Лас-Вегас Рейдерс» переехал в город в 2020-м, а «Атлетикс» планируют провести сезон-2028 на новом стадионе в Неваде.