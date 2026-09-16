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Чемпион НБА «Нью-Йорк» нашёл усиление на позицию форварда

Чемпион НБА «Нью-Йорк» нашёл усиление на позицию форварда
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«Нью-Йорк Никс», действующий чемпион НБА, договорился о подписании однолетнего контракта с форвардом Джоном Кончаром. Об этом сообщает ESPN. Стоит отметить, что для 30-летнего баскетболиста предстоящий сезон станет восьмым в лиге.

Кончар не был выбран на драфте 2019 года, но вскоре подписал свой первый профессиональный контракт с «Мемфис Гриззлис». В составе команды он провёл семь сезонов и принял участие в 337 матчах регулярного чемпионата.

В феврале 2026 года баскетболиста обменяли в «Юта Джаз», а в августе он оказался в «Миннесоте Тимбервулвз». В тот же день клуб отчислил Кончара, чтобы освободить место в составе для форварда Жонатана Куминги.

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