Сильвер объяснил, почему Сиэтл пока уступает Лас-Вегасу во внимании НБА

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о возможном возвращении лиги в Сиэтл.

«Сиэтл обсуждался не так активно, как Лас-Вегас. Во многом потому, что, как я уже сказал в ответ на предыдущий вопрос, в Лас-Вегасе пока не определено даже место, где будет находиться арена, — не говоря уже о самой арене. А значит, до того момента, когда там можно будет провести первый матч НБА, ещё довольно далеко.

В Сиэтле ситуация другая: наши рабочие группы уже побывали на «Клаймэт Пледж-Арена». Очевидно, что это современная арена мирового уровня. Возможно, для проведения матчей НБА её потребуется немного адаптировать. Но если бы нам нужно было начать играть через пять недель, Сиэтл был бы готов.

Поскольку мы можем заниматься только ограниченным числом вопросов одновременно, основное внимание уделялось Лас-Вегасу. Я уже говорил, что наша цель — принять решения до конца года, и эта цель остаётся неизменной», — заявил Сильвер на специальной пресс-конференции.