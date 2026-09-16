В НБА рассказали о последствиях санкций для «Клипперс»

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал жёсткие меры, принятые в отношении «Лос-Анджелес Клипперс». Напомним, клуб превысил потолок зарплат из-за контракта форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда и тем самым нарушил правила лиги.

«Самое сложное в рассмотрении подобных дел — это то, что, с одной стороны, нарушения должны иметь спортивные последствия, но, с другой — мы всё равно хотим, чтобы НБА оставалась лигой из 30 команд. Мы понимаем, что в определённом смысле одновременно наказываем и болельщиков этой команды. И вот этот баланс мы пытаемся найти.

Я не думаю, что мы каким-либо образом нанесли этой франшизе непоправимый ущерб, но нет никаких сомнений в том, что для команды это серьёзный шаг назад. Как я уже сказал, конечная цель таких санкций — сделать так, чтобы в будущем другие команды не прибегали к подобным действиям. Поэтому наказание должно быть чем-то бóльшим, чем дисквалификации и финансовые санкции, — оно должно напрямую отражаться на спортивной стороне дела», — заявил Сильвер на пресс-конференции.

Также Адам Сильвер ответил на вопрос, могут ли в лиге появиться другие случаи, похожие на ситуацию с «Клипперс».

«Это расследование, конечно, было сосредоточено именно на «Клипперс», но я десятилетиями работаю в этой лиге. Время от времени до меня доходят разные разговоры о том, что происходит в других командах. Я много раз обсуждал с генеральными менеджерами, президентами клубов и владельцами, какие вещи вообще имеют место в лиге. Мы знаем, что за последние годы в этом вопросе, скажем так, произошёл определённый сдвиг — контроль стал слабее. Но, насколько мне известно, ничего подобного ситуации с «Клипперс»