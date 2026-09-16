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«Зенит» отреагировал на завершение карьеры Виталия Фридзона

«Зенит» отреагировал на завершение карьеры Виталия Фридзона
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Клуб Единой лиги ВТБ «Зенит» отреагировал на завершение карьеры 40-летнего российского защитника Виталия Фридзона — одного из самых титулованных игроков отечественного баскетбола.

«Виталий Фридзон объявил о завершении игровой карьеры! В составе «Зенита» Виталий провёл три сезона и выиграл с командой Единую лигу ВТБ, Суперкубок Единой лиги ВТБ и Кубок Кондрашина и Белова. Спасибо за прекрасную игру», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Зенита».

В феврале 2026 года Виталий Фридзон вошёл в Зал славы Единой лиги. За время выступлений в турнире он семь раз становился чемпионом — в 2011, 2014-2018 и 2022 годах — и четырежды принимал участие в Матче всех звёзд (2019-2021, 2023).

В разные годы Фридзон защищал цвета «Химок», ЦСКА, «Локомотива-Кубани», «Зенита» и «Автодора». В составе армейцев он выиграл Евролигу сезона-2015/2016, а вместе с «Химками» стал обладателем Кубка Европы — 2011/2012.

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