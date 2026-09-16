Имя Эдуарда Сандлера могут присвоить баскетбольной площадке во Владивостоке

Спортивный директор приморского «Динамо» Даниил Соловьёв рассказал, что клуб намерен увековечить память Эдуарда Сандлера, назвав его именем баскетбольную площадку на территории местного стадиона. Эдуард Сандлер погиб в возрасте 44 лет в результате несчастного случая во время поездки на гидроцикле.
«Такая работа уже ведётся. Проект баскетбольной площадки появился по инициативе Эдуарда Сандлера. Финансирование её создания взял на себя наш друг и партнёр, предприниматель Максим Лимаров.
Максим предложил отказаться от коммерческого названия площадки и присвоить ей имя Эдуарда Сандлера — в знак уважения к его многолетнему вкладу в развитие спорта во Владивостоке и Приморье. Сейчас конкретное название находится на этапе согласования.
Также рассматривается идея отразить на территории арены ключевые этапы спортивной биографии и профессионального пути Эдуарда Михайловича. Надеемся, что уже к весне, к началу нового сезона уличного баскетбола, площадка предстанет в обновлённом виде и получит новое почётное имя», — приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».