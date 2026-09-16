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Имя Эдуарда Сандлера могут присвоить баскетбольной площадке во Владивостоке

Имя Эдуарда Сандлера могут присвоить баскетбольной площадке во Владивостоке
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Спортивный директор приморского «Динамо» Даниил Соловьёв рассказал, что клуб намерен увековечить память Эдуарда Сандлера, назвав его именем баскетбольную площадку на территории местного стадиона. Эдуард Сандлер погиб в возрасте 44 лет в результате несчастного случая во время поездки на гидроцикле.

«Такая работа уже ведётся. Проект баскетбольной площадки появился по инициативе Эдуарда Сандлера. Финансирование её создания взял на себя наш друг и партнёр, предприниматель Максим Лимаров.

Максим предложил отказаться от коммерческого названия площадки и присвоить ей имя Эдуарда Сандлера — в знак уважения к его многолетнему вкладу в развитие спорта во Владивостоке и Приморье. Сейчас конкретное название находится на этапе согласования.

Также рассматривается идея отразить на территории арены ключевые этапы спортивной биографии и профессионального пути Эдуарда Михайловича. Надеемся, что уже к весне, к началу нового сезона уличного баскетбола, площадка предстанет в обновлённом виде и получит новое почётное имя», — приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».

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