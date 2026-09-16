В приморском «Динамо» раскрыли, как изменится управление клубом после смерти Сандлера

Спортивный директор приморского «Динамо» Даниил Соловьёв рассказал, как команда переживает потерю Эдуарда Сандлера, а также объяснил, как будет выстроена управленческая вертикаль в клубе после его ухода.

— Как команда восприняла потерю Эдуарда Михайловича Сандлера?

— Как личную трагедию. Эдуард Михайлович был наставником, тренером и руководителем. Но для многих из нас он был другом и идейным вдохновителем. Искренним, честным и порядочным человеком, мечты, идеи и дела которого заставляли верить в невозможное. Поэтому это действительно личная трагедия для всей нашей команды и клуба. Потеря, которую мы до сих пор пытаемся осознать.

— Как без него будет устроена управленческая вертикаль в клубе?

— Эдуард Михайлович действительно уникальным образом совмещал в себе огромное количество функций. Он был управляющим ПСО «Динамо», главным тренером команды, лично занимался вопросами взаимодействия и коммуникации, работой со спонсорами и стратегическим развитием клуба. Это была его уникальная модель работы.

Сейчас наша основная задача — максимально грамотно и безболезненно для клуба распределить между руководителями все те функции и обязанности, значительную часть которых Эдуард Михайлович долгие годы лично брал на себя. Именно поэтому в клубе появилась должность спортивного директора, которую я занимаю, — цитирует Соловьёва «Матч ТВ».