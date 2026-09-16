«Приехал с широко открытыми глазами». Куин рассказал о переходе в «Локомотив-Кубань»

Новоиспечённый защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Тревелин Куин рассказал, что до подписания контракта ничего не знал о клубе, но приехал с готовностью узнавать новое и учиться.

— Что ты знал о «Локо» до того, как подписал контракт?

— Ничего. Я приехал с широко открытыми глазами, готовый узнавать новое и учиться. Теперь вижу, что здесь много талантливых игроков. Хотя, постойте: я сказал, что ничего не знаю о «Локо», но на самом деле знаю одного парнишку, которого летом выбрали на драфте. У него ещё такое длинное и непростое имя . Он ведь тоже из «Локо». Будет очень интересно познакомиться с ним, когда он к нам присоединится, — сказал Куин в видео сообщества VK «Локомотив-Кубань».