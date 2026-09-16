Единая лига посвятила публикацию завершившему карьеру Виталию Фридзону

Единая лига ВТБ отреагировала на завершение карьеры 40-летнего российского защитника Виталия Фридзона, перечислив главные достижения баскетболиста в турнире.

Фридзон семь раз становился чемпионом Единой лиги — в 2011, 2014-2018 и 2022 годах. Также он четырежды участвовал в Матче всех звёзд лиги, а в 2011 году был признан MVP «Финала четырёх».

Кроме того, Фридзон стал MVP Матча всех звёзд в 2021 году и установил рекорд турнира по количеству набранных очков за одну игру в этом мероприятии — 57. Баскетболист дважды выигрывал конкурс трёхочковых, в 2019 и 2020 годах. В феврале 2026 года Виталий Фридзон вошёл в Зал славы Единой лиги.

«Спасибо за игру, Виталий Валерьевич», — написала пресс-служба в телеграм-канале Единой лиги.