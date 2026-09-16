«В городе появился новый шериф». Игрок «Локо» Куин обратился к звезде ЦСКА Тримблу

Новоиспечённый защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Тревелин Куин рассказал о знакомых среди игроков Единой лиги ВТБ, а также поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с лидером московского ЦСКА Мело Тримблом.

— У тебя есть знакомые или друзья среди игроков, которые сейчас выступают в России или играли здесь раньше?

— Пожалуй, нет. Мне знакомо имя Мело Тримбла — он был звездой в университете Мэриленда. До недавнего времени я даже не знал, где он сейчас играет, но теперь знаю: здесь он звезда и трёхкратный чемпион. Очень жду возможности сыграть против него и выяснить, кто из нас сильнее.

Ещё я знаю Кайла Хайнса — он легенда тех мест, где я вырос. А с Таджером Макколлом мы вместе играли в Китае в прошлом сезоне. Он ведь раньше выступал за «Локомотив», верно? Тадж рассказывал мне разные истории о том, что с ним здесь происходило. Истории хорошие, немного безумные, но в жизни бывает всякое.

— Мело уже несколько раз становился MVP. Боишься ли ты конкуренции с ним? И хотел бы сам стать MVP Единой лиги?

— Наверняка по ходу сезона я познакомлюсь и с другими игроками — когда мы встретимся на площадке. Думаю, нас ждёт хорошее и честное противостояние. Конечно, моя задача — сделать так, чтобы Мело меня боялся. Нужно показать, что в городе появился новый шериф и теперь здесь главные мы. С другой стороны, если у тебя менталитет чемпиона, тебя не так-то просто напугать. Чтобы выигрывать чемпионства одно за другим, нужно постоянно меняться и развиваться. Поэтому я отношусь к нему с большим уважением, — рассказал Куин в видео сообщества VK «Локомотив-Кубань».