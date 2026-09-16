Приморское «Динамо» почти укомплектовало состав перед дебютом в Единой лиге

Спортивный директор приморского «Динамо» Даниил Соловьёв раскрыл, как у клуба обстоят дела с комплектацией состава перед дебютом в Единой лиге ВТБ.

«На сегодняшний день команда укомплектована более чем на 90%. В ближайшее время начинается самая интересная часть предсезонной подготовки — контрольные матчи и турниры, которые позволят нам оценить качество этой комплектации уже непосредственно в игровых условиях.

Если говорить о подписании топовых игроков лиги, то абсолютное большинство из них уже находятся на своём месте в своих клубах. Кроме того, наш бюджет пока не позволяет нам претендовать на топовых игроков Единой лиги.

При этом мы активно ищем хорошего, качественного легионера на позицию тяжёлого форварда — четвёртого номера. Надеемся, что в ближайшее время такой игрок присоединится к нашей команде», — приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».