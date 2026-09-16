В приморском «Динамо» рассказали о финансовом положении перед дебютом в Единой лиге

Даниил Соловьёв, спортивный директор «Динамо» Владивосток, рассказал о финансовом положении клуба перед дебютом в Единой лиге ВТБ.

«Действительно, экономическая ситуация в стране и в баскетболе в частности непростая. Многие клубы испытывают финансовые трудности, некоторые, к сожалению, даже прекращают существование. Но у нас серьёзная поддержка со стороны правительства Приморского края, лично губернатора Олега Николаевича Кожемяко и Приморского спортивного общества «Динамо» в лице его председателя Дениса Владимировича Симонова. Их личная вовлечённость в жизнь и судьбу клуба находится на очень высоком уровне, и это вселяет в нас большой оптимизм как перед предстоящим сезоном, так и в отношении будущего клуба.

Огромную роль играют наши партнёры и спонсоры, которые серьёзно помогают нам и принимают активное участие в жизни клуба. С большой радостью можем сообщить, что в сезоне‑2026/2027 у клуба появился новый генеральный партнёр. Сняться с сезона? И мысли не было!» — приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».