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Майкл Портер уверен, что «Бруклин» сможет выиграть более 50 матчей в новом сезоне

Майкл Портер уверен, что «Бруклин» сможет выиграть более 50 матчей в новом сезоне
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Форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер рассказал, чего ждёт от команды после перехода трёхкратного участника Матча всех звёзд, выступающего на позиции тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла.

«Рэндл может пройти под кольцо, стянуть на себя двух защитников, а потом отдать передачу мне, и я могу бросить трёхочковый. Думаю, если мы правильно наладим эту «химию», будет здорово. Все наши молодые ребята с прошлого года очень сильно прибавили, братан.

Я не знаю, какие ожидания у нашей команды, но мы определённо их превзойдём, превзойдём их. Сможем ли преодолеть отметку в 50 побед? Да, думаю, да», — приводит слова Портера аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.

Ранее Рэндл оценил российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, который выступает за клуб.

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