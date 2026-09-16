«Между странами много общего». Американский защитник «Локо» Куин сравнил Россию и Китай

Новоиспечённый защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Тревелин Куин рассказал о своих первых впечатлениях от Китая и России. По словам баскетболиста, между странами много общего, а различия не настолько существенны, чтобы подробно их обсуждать.

— Если сравнить первые впечатления от Китая и России, в чём для тебя главное различие?

— В целом между странами много общего. Перед поездкой в Китай у меня были определённые ожидания: я думал, что для китайцев важны только работа и что на матчи никто не ходит. О России я тоже представлял, что здесь все угрюмые и погружённые в свои дела.

Но оказалось, что люди открытые и жизнелюбивые. Конечно, различия между странами есть, однако и в Китае, и в России меня ждало много приятных сюрпризов. При этом различия не настолько существенны, чтобы подробно их обсуждать, — поделился Куин в видео сообщества VK «Локомотив-Кубань».

Тревелин Куин не был выбран на драфте НБА 2020 года, но позднее всё же добился права выступать в североамериканской лиге. За четыре сезона он провёл 62 матча за «Хьюстон Рокетс», «Индиану Пэйсерс» и «Орландо Мэджик». В среднем защитник проводил на площадке 11,9 минуты, набирал 4,1 очка, совершал 1,7 подбора и 1,1 передачи за игру.

В конце июля 29-летний Куин стал игроком «Локомотива-Кубань». Прошлый сезон он провёл в составе китайского клуба «Гуандун Саузерн Тайгерс», за который сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате. Его средние показатели составили 19,9 очка, 5,7 подбора, 5,2 передачи и 2,6 перехвата за игру при 49,3% реализации бросков с игры.