«Я работал на худшего человека в НБА». Кокошков — об экс-тренере «Далласа» Джейсоне Кидде

Бывший ассистент «Даллас Маверикс» Игор Кокошков резко высказался о своём начальнике и экс главном тренере команды Джейсоне Кидде, с которым работал в команде в сезоне-2021/2022.

«У меня остались не самые хорошие впечатления от работы с ним, и я не слишком высокого мнения о нём ни за пределами площадки, ни как о главном тренере. И я считаю, что люди имеют право это знать. Это не просто моё мнение, ведь он в целом приходил в команды с действительно очень талантливыми игроками. Так что да, я не отношусь к нему с большим уважением. Наверное, лучше всего это иллюстрирует то, что после одного года работы с Джейсоном Киддом, в течение которого я сел с ним и сказал: «Послушай, у меня уже есть история с Лукой Дончичем, я хорошо его знаю. Мы раньше вместе работали. И это определённо может помочь команде. Но я здесь не для того, чтобы работать на Луку Дончича. Я работаю на тебя. Это твоя команда». Однако он так и не смог по-настоящему это принять.

Это было что-то у него в голове, частью его личных проблем, в которые я не хотел вмешиваться. После первого года в «Далласе», когда сезон закончился, мне позвонил Стив Нэш и предложил присоединиться к «Бруклин Нетс». Я помню, как подумал: «Я только что работал на худшего человека в НБА, а теперь мне звонит лучший человек в НБА». Решение было невероятно простым», — приводит слова Кокошкова портал Essentially Sports.