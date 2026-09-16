Чемпион молодёжной Единой лиги перешёл в «Автодор» на правах аренды

Российский защитник МБА Тимофей Шикалов проведёт предстоящий сезон Единой лиги в «Автодоре» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Тимофею Шикалову 23 года. Россиянин является воспитанником МБА, в составе юниорской команды которой становился чемпионом молодёжной Единой лиги в сезоне-2024/2025. В минувшем сезоне молодёжной Единой лиги его средняя результативность составила 15,4 очка, 3,9 подбора и 2,5 передачи. Также становился победителем Лиги наций ФИБА по баскетболу 3х3 в составе сборной России.

Шикалов многократно вызывался в юниорские и молодёжные сборные России. В феврале 2026 года дебютировал за главную команду страны в товарищеском матче с МБА.