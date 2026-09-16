15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион молодёжной Единой лиги перешёл в «Автодор» на правах аренды

Чемпион молодёжной Единой лиги перешёл в «Автодор» на правах аренды
Комментарии

Российский защитник МБА Тимофей Шикалов проведёт предстоящий сезон Единой лиги в «Автодоре» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Тимофею Шикалову 23 года. Россиянин является воспитанником МБА, в составе юниорской команды которой становился чемпионом молодёжной Единой лиги в сезоне-2024/2025. В минувшем сезоне молодёжной Единой лиги его средняя результативность составила 15,4 очка, 3,9 подбора и 2,5 передачи. Также становился победителем Лиги наций ФИБА по баскетболу 3х3 в составе сборной России.

Шикалов многократно вызывался в юниорские и молодёжные сборные России. В феврале 2026 года дебютировал за главную команду страны в товарищеском матче с МБА.

Материалы по теме
Ростислав Вергун рассказал о подготовке «Автодора» к новому сезону Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол