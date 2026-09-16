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В ЦСКА отреагировали на завершение карьеры чемпиона Евролиги и ЕЛ Виталия Фридзона

В ЦСКА отреагировали на завершение карьеры чемпиона Евролиги и ЕЛ Виталия Фридзона
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Баскетбольный клуб ЦСКА опубликовал подборку фотографий и обратился к бывшему защитнику команды Виталию Фридзону после объявления о завершении игровой карьеры.

«Виталий Фридзон объявил о завершении игровой карьеры. С 2013 по 2018 год Виталий защищал цвета ЦСКА. Вместе с армейцами он стал чемпионом Евролиги (2016), а также пятикратным чемпионом России и Единой лиги ВТБ (2014-2018). Спасибо за годы в красно-синей форме, важнейшие попадания, характер и незабываемые эмоции! Успехов в новой главе, Фризи!» — сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Фото: пресс-служба ПБК ЦСКА

Фото: пресс-служба ПБК ЦСКА

Фото: пресс-служба ПБК ЦСКА

Фото: пресс-служба ПБК ЦСКА

Ранее «Зенит» и Единая лига также отреагировали на решение Фридзона завершить профессиональную карьеру.

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