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Экс-одноклубник Леброна назвал «Филадельфию» аналогом «Майами» образца 2011 года

Экс-одноклубник Леброна назвал «Филадельфию» аналогом «Майами» образца 2011 года
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Бывший игрок «Майами Хит» Марио Чалмерс сравнил нынешнюю «Филадельфию Сиксерс» с командой «Хит» образца 2011 года, в составе которой объединились Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош.

«Когда в одной команде объединяются три великие суперзвезды, кому-то приходится отойти на второй план, чтобы команда добилась успеха. У них также есть молодые Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб, которые всё ещё пытаются закрепиться в лиге и стать суперзвёздами, о которых знают все.

При этом у них уже есть две звезды в лице Джейлена Брауна и Джоэла Эмбиида, а ещё один из величайших игроков в истории — Леброн. Им определённо понадобится время, чтобы сыграться», — приводит слова Чалмерса аккаунт FullCourtPass в социальной сети Х.

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