«Стала частью семьи». Игрок «Динамо» рассказала о помощи мамы Овечкина после травмы

Форвард московского «Динамо» и сборной России Раиса Мусина рассказала о поддержке президента клуба Татьяны Овечкиной, мамы прославленного хоккеиста Александра Овечкина, после травмы колена, из-за которой она выбыла на весь предстоящий сезон.

«Неигровая травма получилась. Перехватили мяч и убегали в быстрый отрыв. Меня никто не преследовал, контакта не было. Вдруг слышу неестественный звук. Лань в открытом поле не падает так после точного попадания из ружья, как упала я.

Подошла в отличной форме к сезону. Восстановилась хорошо, провела время с семьёй, режим держала, готовилась к сезону. На сборах показывала свои пиковые результаты. Больницы боюсь, уколы эти всякие… Жду теперь операцию. В прошлом году тоже было повреждение ноги, но такой травмы у меня ещё не было.

Татьяна Николаевна Овечкина окружила меня заботой и вниманием, сотрудники «Динамо» помогают во всех вопросах. Такое ощущение, что я стала частью большой спортивной семьи Овечкиных. Мне пишут только самые хорошие комментарии, слова поддержки передают и желают скорейшего возвращения. Это очень приятно! Спасибо всем» — приводит слова Мусиной «Матч ТВ».