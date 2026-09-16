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Егор Вяльцев назвал главного фаворита сезона-2026/2027 Единой лиги

Егор Вяльцев назвал главного фаворита сезона-2026/2027 Единой лиги
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Чемпион Единой лиги ВТБ Егор Вяльцев назвал главного фаворита сезона-2026/2027 Единой лиги.

«ЦСКА в первую очередь остаётся фаворитом. Отличные составы у «Зенита» и УНИКСа. У обеих команд они обновились в межсезонье, и новые тренеры пришли. Неплохо точечно усилился «Уралмаш». И, конечно же, «Локомотив» с «Пармой» тоже на высочайшем уровне составы подобрали. Но и МБА отлично проводит подготовку — выиграли Кубок Кондрашина, были в призёрах на Спартакиаде.

Их тоже нельзя списывать со счетов, они будут давать всем бой. Будем надеяться на эту команду, поскольку в её составе выступают российские ребята, там нет иностранцев, и поэтому МБА стоит особняком. Эта команда будет грозой авторитетов. Хорошая команда. Она, как помните, и в своём дебютном сезоне здорово играла. Лицо своё никогда не теряла», — приводит слова Вяльцева «Матч ТВ».

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