Чемпион Единой лиги ВТБ Егор Вяльцев назвал главного фаворита сезона-2026/2027 Единой лиги.

«ЦСКА в первую очередь остаётся фаворитом. Отличные составы у «Зенита» и УНИКСа. У обеих команд они обновились в межсезонье, и новые тренеры пришли. Неплохо точечно усилился «Уралмаш». И, конечно же, «Локомотив» с «Пармой» тоже на высочайшем уровне составы подобрали. Но и МБА отлично проводит подготовку — выиграли Кубок Кондрашина, были в призёрах на Спартакиаде.

Их тоже нельзя списывать со счетов, они будут давать всем бой. Будем надеяться на эту команду, поскольку в её составе выступают российские ребята, там нет иностранцев, и поэтому МБА стоит особняком. Эта команда будет грозой авторитетов. Хорошая команда. Она, как помните, и в своём дебютном сезоне здорово играла. Лицо своё никогда не теряла», — приводит слова Вяльцева «Матч ТВ».