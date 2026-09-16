Лиходей объяснил, чем сербские клубы помогут молодым баскетболистам России

Бывший форвард сборной России Валерий Лиходей высказался о важности международной практики для молодых баскетболистов.

«Если появится какой‑то серьёзный, какой‑то сильный сербский клуб, это будет очень здорово. Тем более уже так долго у нас международных соревнований нет. Чемпионат в последние годы проводился между городами, а международных матчей в чемпионате не было. Чем больше иностранных клубов придут в Единую лигу — тем лучше. Для развития наших команд это будет очень хорошо.

Особенно полезно это будет для обкатки нашей молодёжи. Ведь многие баскетболисты, которые начали играть в Единой лиге ВТБ в последние годы, ни разу не выезжали на матчи за рубеж. Так что для многих молодых игроков это было бы хорошим опытом. Это ведь и с прицелом на то, что потом будешь играть за сборную», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».