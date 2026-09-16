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Дончич назвал самую страшную атмосферу, в которой ему доводилось играть в Евролиге

Дончич назвал самую страшную атмосферу, в которой ему доводилось играть в Евролиге
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рассказал, на каких аренах ему доводилось играть в наиболее тяжёлой атмосфере во время выступлений за «Реал» Мадрид.

«Самая страшная атмосфера, в которой мне доводилось играть? Наверное, у «Црвены Звезды», но не для меня, потому что там меня любят. Ещё «Панатинаикос». Помню, в четвертьфинале мы начали матч со счёта 0:20. Там было так громко. Арена, где меня не любят? Наверное, таких много (смеётся). «Барселона»… Соперники», — рассказал Дончич в видео для YouTube-канала Slam.

Напомним, до прихода в НБА Дончич дебютировал в Евролиге за «Реал», с которым выступал с 2015 по 2018 год.

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