Eurohoops назвал самых высокооплачиваемых игроков Евролиги

32-летний разыгрывающий защитник израильского клуба «Хапоэль» Тель-Авив серб Василие Мицич является самым высокооплачиваемым игроком в Евролиге с зарплатой в $ 5,6 млн, сообщает авторитетный портал Eurohoops.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги по данным Eurohoops.

1. Василие Мицич («Хапоэль» Тель-Авив) — $ 5,6 млн.

2. Кендрик Нанн («Панатинаикос») — $ 5,3 млн.

3. Гершон Ябуселе («Панатинаикос») — $ 5 млн.

4. Найджел Хэйс-Дэвис («Панатинаикос») — $ 4,5 млн.

5. Александар Везенков («Олимпиакос») — $ 4,2 млн.

6. Сильвен Франсиско («Панатинаикос») — $ 4 млн.

7. Элайджа Брайант («Хапоэль» Тель-Авив) — $ 3,6 млн.

8. Джанан Муса («Дубай») — $ 3,5 млн.

9. Эван Фурнье («Олимпиакос») — $ 3,3 млн.

10. Матиас Лессор («Панатинаикос») — $ 3,2 млн.