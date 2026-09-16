Eurohoops назвал самых высокооплачиваемых игроков Евролиги
32-летний разыгрывающий защитник израильского клуба «Хапоэль» Тель-Авив серб Василие Мицич является самым высокооплачиваемым игроком в Евролиге с зарплатой в $ 5,6 млн, сообщает авторитетный портал Eurohoops.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги по данным Eurohoops.
1. Василие Мицич («Хапоэль» Тель-Авив) — $ 5,6 млн.
2. Кендрик Нанн («Панатинаикос») — $ 5,3 млн.
3. Гершон Ябуселе («Панатинаикос») — $ 5 млн.
4. Найджел Хэйс-Дэвис («Панатинаикос») — $ 4,5 млн.
5. Александар Везенков («Олимпиакос») — $ 4,2 млн.
6. Сильвен Франсиско («Панатинаикос») — $ 4 млн.
7. Элайджа Брайант («Хапоэль» Тель-Авив) — $ 3,6 млн.
8. Джанан Муса («Дубай») — $ 3,5 млн.
9. Эван Фурнье («Олимпиакос») — $ 3,3 млн.
10. Матиас Лессор («Панатинаикос») — $ 3,2 млн.
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