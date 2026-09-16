«Я приехал творить историю». Тревелин Куин назвал цель «Локомотива-Кубань» в Единой лиге

Новоиспечённый защитник «Локомотива-Кубани» Тревелин Куин рассказал, как команде победить ЦСКА, и заявил, что приехал принести клубу первое чемпионство в Единой лиге ВТБ.

— Как нам победить ЦСКА — команду, у которой уже давно практически не меняется состав?

— Мы с Пэтом [Миллером] шутим: «Лейкерс» с Коби Брайантом и Пау Газолем взяли несколько титулов подряд, а потом пришли «Детройт Пистонс» и обыграли их в финале. «Хватит вам чемпионств». У «Пистонс» была особая ДНК: им всё равно, кто вы и как вас зовут. Выходите и докажите, что именно сегодня вы выкладываетесь сильнее и играете лучше. Так же должны думать и мы в «Локомотиве»: не о чемпионстве, а о том, как в конце каждого дня стать сильнее, чем были вчера. Если ты будешь постоянно расти, постепенно тебя начнут уважать.

В сердцах людей появится ощущение: «О, «Локомотив» в этом сезоне особенно хорош». И тогда мы сможем сказать: «Да, мы идём за чемпионством». У нас не просто есть несколько лидеров — каждый из нас стал лучше, чем был раньше, и теперь достоин больших денег и более значимой роли в команде. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, а историю нужно переписывать. Поэтому ты должен быть готов меняться. Нельзя делать одно и то же изо дня в день и ожидать нового результата. Нужно менять подход к играм и к сезону.

Какая разница, что происходит у «УНИКСа» или других команд? Простите, я не хочу никого обидеть, но нам нужно думать, что происходит в «Локомотиве», становиться лучшей версией себя. Только так можно забраться на вершину. Я приехал творить историю и хочу принести команде первое чемпионство — чего бы это ни стоило, — заявил Куин в видео сообщества VK «Локомотив-Кубань».